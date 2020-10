Hoje é dia: Estreito de Magalhães e Rosa Parks são destaques da semana

Estreito de Magalhães e Rosa Parks são destaques da semana - ( Foto: Agência Brasil/Mauricio de Almeida )

Na semana entre os dias 18 e 24 de outubro, alguns fatos históricos e datas comemorativas possuem número arredondados. Entre eles, já se vão 500 anos que o navegador português Fernão de Magalhães avistou o hoje conhecido Estreito de Magalhães. O ponto é a maior e mais importante passagem natural entre os oceanos Atlântico e Pacífico. A famosa expedição foi financiada pelo governo espanhol e teve o mérito de derrubar a crença de que a Terra era quadrada.

"Se eu tenho de morrer na flor dos anos, Meu Deus! não seja já; Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde, Cantar o sabiá" .

O trecho inicial acima é do poema Canção do Exílio do poeta romântico Casimiro de Abreu e mostra o desejo lírico dele. Contudo, devido a uma tuberculose, Abreu viria a falecer precocemente, com 21 anos, em 18 de outubro de 1860, sendo reconhecido posteriormente como um dos principais poetas românticos a 2ª geração.

Quem mantém a vitalidade nos seus 80 anos é o mineiro Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Tricampeão pela seleção brasileira em 1970, carrega até hoje a alcunha de rei do futebol. O jogador marcou 1.282 gols em toda a carreira e “o único jogador a vencer três copas do mundo”.

Morte de Rosa Parks

No cenário internacional, no sábado (24), completam-se 15 anos da morte da ativista negra estadunidense Rosa Louise McCauley, Rosa Parks. Ela se tornou um símbolo na luta antirracista e antissegregacionista dos Estados Unidos após recursar-se a ceder o seu lugar no ônibus a um branco, sendo presa por isso.

O fato ocorreu em 1º de dezembro de 1955 e foi o estopim para gerar o movimento que foi denominado boicote aos ônibus de Montgomery. A história da costureira e ativista negra Rosa Parks foi contada nesta reportagem da Radioagência Nacional.

EBC faz aniversário

Idealizada inicialmente durante o I Fórum Nacional de TVs Públicas, em Brasília, o decreto nº 6.246 que criou a Empresa Brasil de Comunicação foi assinado em 24 de outubro de 2007. A nova empresa herdou os canais de rádio e TV geridos pela estatal Radiobrás e pela Associação de Comunicação Educativa Roquette-Pinto (Acerp). A EBC ficou encarregada de unificar e gerir as emissoras federais já existentes, instituindo o Sistema Público de Comunicação. Também adquiriu como missão articular e implantar a Rede Nacional de Comunicação Pública. Atualmente, a EBC faz a gestão da TV Brasil, Agência Brasil, Radioagência Nacional e de sete emissoras da Rádios EBC (Nacional Brasília, Nacional Rio de Janeiro, Nacional Amazônia, Nacional Alto Solimões, Nacional FM, Rádio MEC e MEC FM).

