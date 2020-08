História indica que primeira técnica nem sempre é a melhor

Em 1768, a imperatriz russa Catarina, a Grande, se ofereceu para ser vacinada contra a varíola, em um esforço para mostrar aos súditos que a técnica médica emergente era segura. Na ocasião, a Rússia enfrentava uma severa epidemia de varíola. Ela contratou o médico inglês Thomas Dimsdale, que defendia um método de inoculação de pus de doentes com sintomas leves de varíola em pessoas saudáveis para que eles não se infectassem - um método que era usado havia tempos em países orientais.

Ela foi inoculada em segredo, mas a carruagem mais rápida da Rússia ficou a postos caso algo acontecesse a Catarina e seus súditos quisessem linchar Dimsdale. A operação foi um sucesso, Catarina se recuperou em poucos dias, e o método de inoculação preventiva se espalhou.

Tudo isso aconteceu 30 anos antes do médico inglês Edward Jenner se consagrar ao vacinar o jovem James Phipps com fluidos das pústulas de vacas com varíola bovina, que preveniram Phipps de contrair a doença. O método ficou consagrado por ser mais seguro que a inoculação em pessoas saudáveis do que o pus de pacientes com varíola.

A história é o melhor exemplo de como, na ciência, nem sempre a primeira vacina é a melhor.

"As pessoas acham que a vacina mais útil é que a sair primeiro. A vacina mais útil é a que tenha o resultado completo, integral, mais positivo para o público" afirma o médico Márcio Sommer Bittencourt, pesquisador do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da USP (CPCE-USP) e mestre em saúde pública. "Um pedaço sempre é o preço, mas outro muito importante é a segurança. E outro é a eficácia. E o último pedaço é a logística. A vacina que tiver o melhor balanço entre preço, eficácia, segurança e logística, é a vacina que vai dar certo. E talvez seja mais de uma porque elas podem ser parecidas."

"A vacina que ganhará é a que nessa combinação tiver o melhor perfil. Pode ser a terceira ou a quarta, pode sair meses depois da primeira ou daqui anos", diz Bittencourt.

Ceticismo

Especialistas em saúde pública e a própria OMS têm alertado que a busca pela vacina mais efetiva não será um processo rápido - nem vai se encerrar com a descoberta do primeiro imunizante. "O cenário realista provavelmente será mais parecido com o que vimos com o HIV / AIDS", disse ao Washington Post Michael Kinch, especialista em desenvolvimento e pesquisa de medicamentos da Universidade de Washington. "Com o HIV, tivemos uma primeira geração de medicamentos bastante medíocres. Receio - e as pessoas não gostam de ouvir isso, mas estou constantemente dizendo isso - que temos que nos preparar para a ideia de que não teremos uma vacina muito boa. Meu palpite é que a primeira geração de vacinas possa ser medíocre."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.