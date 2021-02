Hemosul Campo Grande atende das 7h às 12h neste sábado

Hemosul - (Foto: Saul Schramm)

Neste sábado (13) que antecede o ponto facultativo de carnaval, o Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul abre as portas das 7h às 12h para doação de sangue e cadastro de doador de medula.

Campanha de carnaval nas redes sociais do Hemosul convoca doadores voluntários a participarem da festa que salva vidas: a folia na avenida da solidariedade.

Os tipos sanguíneos com estoque em baixos níveis são os tipos A-, O+ e O-, considerado doador universal. Embora a necessidade seja por esses tipos, a instituição reforça que doadores de todos os grupos sanguíneos são bem-vindos.

Na segunda-feira (15) o atendimento ao público ocorrerá normalmente das 7h às 17h, e na terça-feira (16) estará fechado. A partir de quarta (17) as 13h o atendimento volta ao normal em todas as unidades.

Mesmo com o toque de recolher, que varia conforme a classificação de risco do município no Prosseguir, e a proibição de atividades que causem aglomeração em espaços públicos e privados, a preocupação da instituição é com pacientes graves internados nas unidades hospitalares do Estado.

Para doar, é preciso ter em mãos documento oficial com foto, se alimentar bem antes de doar, possuir mais de 55 quilos, ter idade entre 16 e 69 anos, entre outros critérios. Mais informações podem ser conferidas no site.

Vale lembrar que o doador pode se programar para fazer a doação. Os agendamentos são válidos para os dias de semana e podem ser feitos pelos telefones (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316.

O Hemosul está localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, n° 1304 no Centro de Campo Grande.