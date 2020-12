Helicóptero cai em Angra dos Reis; uma pessoa morreu

Um helicóptero caiu em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, no início da noite desta sexta-feira, 11. O acidente aconteceu próximo ao Hotel do Bosque, na Rodovia Governador Mario Covas. Bombeiros confirmam até o momento uma vítima, "masculino adulto".

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 19h06. Homens do quartel local estão atuando no local.

No acidente, a rede de alta tensão foi atingida. Segundo a Enel Distribuição Rio, concessionária de energia responsável pela região, isso provocou a interrupção do fornecimento no município de Paraty e em parte de Angra dos Reis. Técnicos da companhia tentam restabelecer o fornecimento.