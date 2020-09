Grupo de Estudos promove evento on-line sobre etnografias indígenas

O Grupo de Estudos em Antropologia – Modos de Existências e suas Variações, da UEMS de Paranaíba, vai fazer a roda de conversa "Etnografias e caminhadas junto aos Kaiowá e Guarani em Mato Grosso do Sul", com transmissão no facebook do Cepegre (Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação, Gênero, Raça e Etnia), na quarta-feira (23), das 19h às 21h.

Dirigido pela Profª. Drª em antropologia social, que leciona no curso de Ciências Sociais, Amanda Cristina Danaga, o evento contará com a participação dos professores convidados Aline Crespe Castilho (UFGD), Diógenes Cariaga (UEMS), Lauriene Seraguza (USP) e Levi Marques Pereira (UFGD).

O evento será gratuito e as inscrições podem ser feitas no endereço https://www.even3.com.br/etnografiauems/ .

