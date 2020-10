Green Rio 2020 destaca ações do Governo para fortalecimento da bioeconomia em MS

As ações do Governo do Estado para o fomento à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e fortalecimento da bioeconomia em Mato Grosso do Sul foram apresentadas nesta quinta-feira (8) - (Foto: Secom MS)

As ações do Governo do Estado para o fomento à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e fortalecimento da bioeconomia em Mato Grosso do Sul foram apresentadas nesta quinta-feira (8), pelo secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), como case de política pública durante o Green Rio 2020, um dos mais importantes eventos sobre bioeconomia no Brasil. Neste ano, a 9ª edição do evento foi realizada em formato digital e com o apoio da Semagro.

“A gestão de recursos naturais é considerada um instrumento central de promoção do empreendedorismo e do desenvolvimento social, ambiental e econômico e faz parte do mapa estratégico do Estado. Esse princípio norteia nossas ações para o desenvolvimento e fortalecimento da bioeconomia em Mato Grosso do Sul, caminho que escolhemos para nos tornarmos um Estado Carbono Neutro. Hoje, todos os nossos programas e políticas públicas de fomento às cadeias produtivas têm como pré-requisito a adoção de práticas de sustentabilidade”, comentou o secretário Jaime Verruck em sua apresentação no painel “Desenvolvimento Regional e Bioeconomia”, do Green Rio 2020. Clique aqui para fazer o download.

O titular da Semagro destacou a importância de ações, políticas e programas como o Zoneamento Agroecológico, o ICMS Ecológico, Estado Carbono Neutro, Precoce-MS, Carne Orgânica e Sustentável do Pantanal e uma série de outras medidas tomadas pelo Governo do Estado, por meio da Semagro. “No escopo da nossa política de bioeconomia, os pilares são a Saúde Humana e Animal, Bioinsumos, Biocombustíveis, Agricultura e Meio ambiente uma das ações fundamentais é o programa Biota-MS, que já conta com diversos projetos de pesquisa na área do mapeamento da biodiversidade e novas fonte de bioenergia”, finalizou Jaime Verruck.

Também participaram do painel, Marco Pavarino do MAPA, Bruno Nunes do MCTI, o Prefeito de Itu, Guilherme Gazzola e o Presidente da Fundação Araucária do Paraná, Ramiro Wahrhaftig. As apresentações do secretário Jaime Verruck e demais participantes do Painel “Desenvolvimento Regional e Bioeconomia”, podem ser vistas no canal do Green Rio no Youtube.