Governo vai selecionar projetos de transformação digital

O Ministério da Economia instituiu o programa Startup Gov.br para o desenvolvimento de projetos de transformação digital dentro do governo federal, no âmbito da Estratégia de Governo Digital 2020-2022, lançada no ano passado - (Foto: Agência Brasil)

O Ministério da Economia instituiu o programa Startup Gov.br para o desenvolvimento de projetos de transformação digital dentro do governo federal, no âmbito da Estratégia de Governo Digital 2020-2022, lançada no ano passado. A medida foi publicada hoje (3) no Diário Oficial da União.

A estratégia visa a digitalização de 100% dos serviços públicos no âmbito federal, com economia de recursos, e ações que simplifiquem a vida do cidadão também nos estados e municípios. Os projetos do novo programa serão selecionados entre as ações dos planos de transformação digital dos diversos órgãos e entidades.

O monitoramento dos resultados dos projetos será realizado pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, em conjunto com o órgão ou entidade executora, que designará uma pessoa em função comissionada para ocupar o papel de gerente.

O texto publicado nesta quarta-feira traz ainda as orientações e procedimentos gerais para a gestão dos profissionais temporários contratados que atuarão no programa. Eles serão alocados exclusivamente nos projetos do Startup gov.br, pelos prazos acordados em cada caso.