A Coreia do Sul decretou o fechamento de escolas a partir desta terça, 15, na capital Seul e arredores, para conter o pior surto de covid desde o início da pandemia - mais que o pico anterior, em fevereiro. O premiê, Chung Sye-kyun, disse que a decisão requer revisão cuidadosa, já que o governo está sob pressão para reduzir as infecções

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.