Governo quer ampliar relações comerciais de MS com a Índia e atrair investimentos para o Estado

No ano passado exportações de Mato Grosso do Sul para a Índia totalizaram US$ 5 milhões, e entre os produtos negociados estão óleo de soja, couro e algodão - (Foto: Ministério da Agricultura)

O Governo do Estado quer ampliar as relações comerciais existentes com a Índia e posicionar Mato Grosso do Sul como uma região competitiva e atrativa para possíveis empreendimentos empresariais do país asiático.

Na tarde desta segunda-feira (10), o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), reuniu-se com o o Cônsu Geral da Índia em São Paulo, senhor Amit Kumar Mishta, para tratar do assunto.

“O Governo do Estado tem trabalhado na busca de novos mercados para os produtos exportados por Mato Grosso do Sul e, ao mesmo, apresentado as potencialidades do Estado para a atração de novos investimentos”, informou o secretário Jaime Verruck.

Em 2019, as exportações de Mato Grosso do Sul para a Índia somaram US$ 5 milhões, com a pauta concentrada em produtos como óleo de soja, couro e algodão. Já as importações de produtos do país asiático feitas no ano passado somaram US$ 27 milhões, concentrada em fios texturizados e produtos têxteis.

“São números muito pequenos e que podem ser ampliados. Para isso, o cônsul nos orientou a procurar a Embaixada Brasileira em Nova Delhi para que possamos intensificar nosso potencial de venda e de oportunidades comerciais com a Índia. Com relação à atração de novos investimentos, nos próximos dias vamos encaminhar ao consulado em São Paulo o material necessário para prospecção de empreendimentos nas áreas de tecnologia, sucroenergético e celulose. Foi nossa primeira reunião e aguardamos os resultados”, informou Jaime Verruck.

Participaram da reunião a Coordenadora de Cooperação Internacional e Comércio Exterior da Semagro, Thaís Fernanda Silva Guimarães e o Consultor Comercial do Consulado da Índia em São Paulo, Christiano Branco.

Na semana passada, o governador Reinaldo Azambuja e o secretário Jaime Verruck reuniram-se com o embaixador iraniano em Brasília (DF), Hossein Gharibi, para ampliar relação comercial com o Irã.