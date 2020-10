Rio Verde já recebeu R$ 65 milhões de investimentos do Estado e ruas do Nova Esperança estão 65% pavimentadas

Solicitação feita pelas autoridades municipais no programa Governo Presente, a pavimentação e drenagem de ruas e da avenida Almir Sater no bairro Nova Esperança, em Rio Verde, está 65% concluída.

Já os estudos e projetos para a construção de pontes de concretos estão em processo licitatório, assim como a restauração e drenagem de mais ruas.

Desde 2015, o Governo de Mato Grosso do Sul investiu mais de R$ 65 milhões em Rio Verde, na região Norte do Estado. Somente em infraestrutura foram mais de R$ 40 milhões, incluindo a restauração asfáltica da rodovia MS-427, em uma extensão de 7,8 quilômetros, e a restauração e drenagem de 33,8 quilômetros da MS-423.

“Agimos com responsabilidade, renegociamos contratos, diminuímos o tamanho da máquina pública, reduzimos os gastos com o próprio governo para investir no bem-estar da população, fizemos as reformas e enfrentamos crises sem deixar de honrar nossos compromissos. Isso nos permitiu manter os investimentos nas obras prioritárias e lançar o Governo Presente, que até o fim de 2022 vai injetar mais R$ 4,2 bilhões nos municípios”, explicou o governador Reinaldo Azambuja.

A construção de uma ponte de concreto sobre o córrego Fortaleza e a pavimentação e drenagem de ruas do bairro Coronel Mariano também estão entre as obras do Estado em Rio Verde. Isso tudo, sem contar o investimento da Sanesul de R$ 11,8 milhões em melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Na área de habitação, 40 unidades do Lote Urbanizado foram entregues no Jardim Aeroporto II, em um investimento de R$ 425 mil do Governo do Estado. Por meio do programa, o Governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o beneficiário dá continuidade na construção de sua moradia.

Para garantir conforto e aprendizado, R$ 1,279 milhão foi investidos em reformas e melhorias das duas escolas estaduais. Já na área de segurança pública, o investimento foi de R$ 312 mil, com a aquisição de três viaturas para as polícias civil (2) e militar (1).

Paulo Fernandes, Subcom

Fotos: Saul Schramm