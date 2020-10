Governo põe oito apartamentos e uma casa sem uso à venda em Brasília

Oito apartamentos funcionais na Superquadra 102 da Asa Sul e uma casa no Lago Sul, em Brasília, foram postos à venda pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU) do Ministério da Economia. As unidades, informou a pasta, estão avaliadas em R$ 9,64 milhões.

Os imóveis estão em processo de concorrência pública eletrônica, no site Imóveis da União. Três apartamentos irão à venda na segunda-feira (19). Os cinco restantes serão leiloados em 28 de outubro. A casa, na QI 13 do Lago Sul, também irá à venda no dia 19.

Os editais das concorrências do dia 19 e do dia 28 estão disponíveis no site, assim como fotos dos imóveis. Os interessados podem fazer uma visita presencial, por meio de agendamento na Superintendência do Patrimônio da União no Distrito Federal (SPU/DF). O valor mínimo de avaliação dos apartamentos varia entre RS 909 mil e RS 1,01 milhão. A casa no Lago Sul terá preço mínimo de R$ 2,045 milhões.

Os interessados devem fazer propostas por meio do Sistema de Concorrência Eletrônica (SCE) disponível no site de Imóveis da União. O processo será inteiramente virtual. O autor de cada proposta precisará pagar uma caução equivalente a 5% do valor do imóvel. Caso a proposta apresentada não seja a vencedora, a caução é integralmente devolvida.

Segundo a SPU, outros 30 imóveis no Distrito Federal pertencentes à União estão sendo preparados para a venda.

Confira a lista dos imóveis que serão vendidos neste mês:

Concorrência pública em 19 de outubro:

- SQS 102 Bloco J, apartamento 605

- SQS 102 Bloco F, apartamento 206

- SQS 102 Bloco C, apartamento 207

- SHIS, QI 13, Conjunto 2, Lote 08, Lago Sul

Concorrência pública em 28 de outubro:

- SQS 102 Bloco J, apartamento 304

- SQS 102 Bloco F, apartamento 204

- SQS 102 Bloco F, apartamento 106

- SQS 102 Bloco J, apartamento 203

- SQS 102 Bloco D, apartamento 104