Governo oferece capacitação na repressão ao narcotráfico

Vão até o dia 25 de março as inscrições para o curso Fundamentos para Repressão ao Narcotráfico e ao Crime Organizado (FRoNt), promovido pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (SENAD) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Voltada para os diversos profissionais que atuam com assuntos relacionados à problemática das drogas, a formação vai abordar conceitos para compreender melhorar a atuação desses profissionais no campo da repressão ao narcotráfico e ao crime organizado.

O curso, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação a Distância da Universidade Federal de Santa Catarina (SEAD-UFSC), é 100% online, gratuito e tem duração de três meses. O início da formação será no dia 05 de abril.

De acordo com o ministério, o objetivo do curso é fortalecer Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), por meio da formação intersetorial de agentes das polícias brasileiras (Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Civis e Polícias Militares), do sistema penitenciário brasileiro, Forças Armadas, profissionais vinculados ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), à Receita Federal e aos Correios, dentre outras organizações.

Entre os temas abordados estão: economia das drogas; dinâmica do narcotráfico e crimes conexos; organizações criminosas no Brasil e no exterior; e, ainda, tópicos especiais em narcotráfico e crimes conexos.