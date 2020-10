Governo leva infraestrutura urbana e pontes para escoar produção em Jardim

Ponte de concreto sobre o Córrego Guardinha, reconstruída pela atual gestão - (Fotos: Chico Ribeiro)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

Na região Sudoeste do Estado, onde o município de Jardim ocupa uma posição de destaque na expansão do agronegócio e no turismo, o Governo do Estado está direcionando grandes investimentos em infraestrutura. Só nos últimos cinco anos e nove meses foram cerca de R$ 50 milhões.

A reconstrução de duas pontes de concreto, sobre o Rio dos Velhos e do Córrego Guardinha, acabou com o drama dos produtores de soja e pequenos agricultores do Assentamento Recanto do Rio Miranda. A ponte do Rio dos Velhos foi ampliada de 48 metros para 60 metros, passando a contar com três vãos, sendo o central de 24 metros. No Guardinha, a ligação era de 20 metros e a atual tem 50 metros.

Também já foi concluída uma primeira etapa de obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas e avenidas e foi licitado em agosto o asfaltamento da Vila Angélica, pelo Governo Presente, ao custo de R$ 10,3 milhões.

Em parceria com a Prefeitura, a administração estadual viabilizou a ampliação e reforma do Hospital Marechal Rondon, proporcionando melhor atendimento médico-hospitalar à população. Atualmente, o Estado executa a obra do prédio do Batalhão da Polícia Militar, orçada em R$ 2,9 milhões. Está prevista a pavimentação de 50 quadras na Vila Angélica e a construção de mais 150 casas, pelo Programa Governo Presente.

Em de saneamento básico, a Sanesul investiu R$ 17,5 milhões e a maioria das obras foi concluída.