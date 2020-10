Governo lança programa para sequenciar DNA de 100 mil brasileiros

Procedimento de extração de DNA - (Foto: Camila Boehm/Agência Brasil)

O governo federal lançou nesta quarta-feira, 14, um programa de sequenciamento genético com o objetivo de permitir ao Sistema Único de Saúde (SUS) trabalhar com prevenção de doenças, oferecer um diagnósticos mais preciso e tratamento personalizado. O Programa Genoma Brasil quer criar um banco de dados com o DNA de 100 mil brasileiros em quatro anos.

O programa foi lançado em cerimônia no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A iniciativa, no entanto, foi criada oficialmente em agosto quando foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

"Nós já estamos atrasados, grande parte do mundo já está há mais de 8 anos tratando de genômica, de terapia genômica, e nós precisamos correr atrás do prejuízo", disse Pazuello.

O ministro destacou a necessidade do mapeamento genético para oferecer uma medicina de precisão. "Nós precisamos dar o remédio certo, na dose certa, para aquela pessoa que o remédio vai fazer efeito. Se não, nós não vamos estar fazendo a saúde que o brasileiro merece em 2020, 2021", argumentou.

O investimento previsto é de R$ 600 milhões nos próximos quatro anos. Inicialmente, o programa fará o sequenciamento de portadores de doenças raras, cardíacas, câncer e infectocontagiosas, como a covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, a prioridades foram definidas pela quantidade casos no país e o alto custo que geram ao SUS.

De acordo com a pasta, o banco de dados recorrerá a informações de pacientes que já fazem tratamento no SUS e terão seu sigilo resguardado. De acordo com a pasta, o programa vai permitir explorar a especificidades genéticas da população brasileira, uma das mais miscigenadas do mundo.

Durante a cerimônia, Bolsonaro voltou a elogiar Pazuello, dizendo que ele faz um "trabalho excepcional". Pela manhã, os dois já haviam encontrado no Ministério Saúde para discutir o enfrentamento à pandemia do coronavírus. O Brasil superou 151 mil mortes e tem mais de 5 milhões de infectados.

"Hoje eu visitei o ministério da Saúde, e não foi novidade pra mim ser surpreendido positivamente da maneira como ele conduz essa pasta. E também, por afirmações de servidores, no tocando a sua gestão. Então ele faz um trabalho com a sua equipe, no meu entender, excepcional. E agora, dá um grande passo pra nós entrarmos na elite da questão do tratamento de doenças no Brasil através desse projeto Genomas Brasil", disse Bolsonaro.