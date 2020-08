Governo lança podcasts sobre campanha Agosto Lilás e Lei Maria da Penha

“Agosto Lilás” é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher - (Foto: Reprodução)

Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM) lança nesta quarta-feira (12) podcasts sobre a Campanha Agosto Lilás – 14 anos da Lei Maria da Penha, a iniciativa tem objetivo de garantir que todas as mulheres recebam informações sobre violência doméstica e canais de denúncia.

“Iniciamos a semana divulgando um vídeo na língua brasileira de sinais, com informações sobre canais de denúncia em tempos de pandemia, para garantir a comunicação das mulheres surdas. E hoje estamos disponibilizando em áudio essas informações, com objetivo de alcançar também as mulheres cegas e de baixa visão. Sabemos que as mulheres com deficiência enfrentam vulnerabilidade dupla, pelo gênero e pela dificuldade em realizar a denúncia. Nosso papel enquanto governo é garantir que todas conheçam seus direitos e os órgãos de atendimento”, explica Luciana Azambuja, Subsecretária Estadual de Políticas Púbicas para Mulheres.

Os podcasts são divididos em 5 episódios, o primeiro fala sobre a campanha Agosto Lilás e a importância da Lei Maria da Penha. O segundo aborda as formas de violência doméstica tipificados pela Lei Maria da Penha; o terceiro fala sobre o ciclo da violência doméstica e sobre a importância de identificá-lo para seu rompimento. O quarto expõe os mitos da violência, aquelas frases que escutamos no dia a dia e, por fim, no último episódio, informamos os meios de denúncia disponíveis no Estado.

Para ouvir os podcasts acesse o site www.naosecale.ms.gov.br no ícone Vídeos e Podcasts.

Agosto Lílás

“Agosto Lilás” é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, executada no Estado de Mato Grosso do Sul por órgãos governamentais e não-governamentais, instituída por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, com objetivo de divulgar a Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes.