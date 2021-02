Governo lança aplicativo para facilitar busca por emprego

Com duas plataformas, os trabalhadores agora contam com o aplicativo “MS Contrata+”, que facilita a busca por uma vaga de emprego com cadastro de currículo, agendamento para atendimento na agência da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), link para Carteira de Trabalho Digital e entrada no Seguro-desemprego.

A apresentação do software será feita nesta segunda-feira (8), às 7h30, na Rua 13 de maio, nº 2.773, no centro de Campo Grande, e vai contar com a presença do governador Reinaldo Azambuja.

Além da plataforma para trabalhadores, há ainda uma para os empresários. O MS Contrata+ já está disponível nas versões Android e iOS e também no site da Funtrab.

Os trabalhadores precisam fazer do download do aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores ”, realizar o cadastro, com o currículo, experiências, qualificações e pretensões e, com isso, poderão receber solicitações de entrevistas de empregos e participar de processos seletivos.

Já no “MS Contrata+ para Empregadores" não é necessário cadastrar a vaga de emprego. O empresário pode baixar o App e navegar entre os perfis de profissionais disponíveis para contratação em qualquer profissão. Serão mais de 7 mil profissões disponíveis dispostas em centenas de categorias para encontrar o profissional ideal com o mínimo esforço.

O diferencial entre o “MS Contrata+” e outros sistemas de busca de mão de obra para contratação é o fato do empregador conseguir encontrar o profissional ideal mais próximo de sua empresa. Por meio de um sistema de geolocalização, o aplicativo mostra os profissionais que residem mais perto do endereço informado no sistema.

Magna Melo, Funtrab