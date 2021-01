Governo garante segurança alimentar para 18 mil famílias indígenas de MS

Todos os meses, indígenas de 55 aldeias de Mato Grosso do Sul recebem cestas alimentares distribuídas pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho. A cada mês de 2021 serão entregues 18 mil cestas, que totalizam 216 mil no final do ano.

A Sedhast já iniciou a distribuição de janeiro. Além da entrega, as equipes fazem uma espécie de levantamento para saber se houve formação de novas famílias, ou se houve migração de uma aldeia para outra. O objetivo é que nenhuma família fique sem receber os alimentos.

Cada cesta alimentar tem mais de 25 quilos e é composta por 21 itens, entre eles, arroz, feijão e carne. A ação que garante segurança alimentar aos indígenas do Estado, alcança 13 municípios que possuem aldeias.

A estimativa é que mais de 90% da população indígena do Estado seja beneficiada. Áreas indígenas não demarcadas, são atendidas com cestas alimentares de responsabilidade do Governo Federal.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Chico Ribeiro