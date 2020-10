Governo garante mais de R$ 45 milhões para obras de infraestrutura em Naviraí

Quando o governador Reinaldo Azambuja mapeou com o programa Governo Presente as principais demandas dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, o prefeito de Naviraí, Dr. Izauri, pediu obras de infraestrutura para a cidade. A primeira reunião entre eles e os vereadores aconteceu em outubro de 2019. Menos de um ano depois, Naviraí já tem R$ 45 milhões garantidos para quatro obras.

A maior delas é a implantação e pavimentação da rodovia estadual MS-290, a antiga Estrada da Balsinha, no trecho entre a BR-163 e a MS-180. Serão asfaltados 31,7 quilômetros da estrada, que promete dar mais segurança e conforto para motoristas que viajam entre Naviraí, Itaquiraí e Iguatemi. Orçada em R$ 42,4 milhões, a obra está em processo licitatório, autorizado pelo governador em 11 de agosto.

“Temos em nossa programação empreendimentos estruturantes que ajudam no desenvolvimento de Naviraí e dos municípios do entorno. Tudo isso foi possível porque fizemos um governo responsável, diminuímos o tamanho da máquina pública, reduzindo os gastos com o próprio governo para investir no bem-estar das pessoas. Enfrentamos as crises sem deixar de honrar nossos compromissos, mantendo os investimentos nas obras prioritárias e lançamos o Governo Presente, que até o fim de 2022 vai injetar mais R$ 4,2 bilhões nos municípios”, disse Reinaldo Azambuja. Ele também destacou a manutenção do planejamento de obras do Governo do Estado para 2020. "Segue ativo mesmo na pandemia de coronavírus", afirmou o governador.

Naviraí ainda recebe do Estado benfeitorias de R$ 2,4 milhões na estruturação de duas pontes de concreto sobre o Rio Cumandaí. A primeira está em construção na Avenida Weimar Gonçalves Torres e a segunda no Anel Rodoviário da cidade. A edificação das pontes é feita por um só contrato com a empresa Matpar. A obra está 38,77% concluída, segundo medição de setembro da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

O último contrato de infraestrutura que o Estado tem para a cidade neste ano é de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em três quilômetros de ruas no Jardim Tarumã. Com R$ 428 mil de investimentos, estão em reconstrução as ruas Projetada 1, Lira, Kanópos, Sírius, Arturo, Beco 1, Beco 2 e Perceu.

Mais investimentos

Desde que assumiu a gestão do Governo do Estado em 2015, Reinaldo Azambuja destinou mais de R$ 199 milhões em investimentos para Naviraí em infraestrutura, saúde, habitação, educação e segurança pública, entre outras áreas. Uma das obras mais marcantes na cidade é a pavimentação asfáltica do bairro Vila Alta e do Jardim Paraíso IV, que juntos receberam quase R$ 8 milhões de recursos.

Os bairros Vila Nascente, Jardim Tarumã e Interlagos também receberam melhorias. Outros empreendimentos que melhoraram a vida das pessoas no município foi a revitalização da MS-141, no trecho que dá acesso ao campus da UFMS, e a construção do prédio do Corpo de Bombeiros, que leva mais segurança para a cidade. Na área da habitação, 1.176 moradias foram entregues nos últimos cinco anos e meio.

Bruno Chaves, Subcom

Foto: Saul Schramm