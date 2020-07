Governo federal ajuda no combate a incêndios no Pantanal

Equipes do Ministério do Meio Ambiente e das Forças Armadas começaram a atuar hoje (25) no auxílio ao combate a incêndios no Pantanal, no estado de Mato Grosso do Sul. A iniciativa foi uma resposta a um pedido do governador, Reinaldo Azambuja.

Ontem o governante declarou estado de emergência ambiental por 180 dias em razão do alastramento dos fogos. Também foram suspensas as autorizações para queimadas controladas no estado. Segundo o governo estadual, os maiores focos de calor são ao longo do Rio Pantanal, próximo às cidades de Corumbá e Ladário.

Reinaldo Azambuja solicitou apoio operacional nas ações de combate ao fogo, incluindo um helicóptero do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) e veículos aéreos do Exército para transporte dos brigadistas.

Os representantes do governo federal se juntam às equipes locais do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

O Exército informou por meio de nota que estabeleceu um Centro de Coordenação no município de Ladário. Foram disponibilizados um helicóptero e um avião. As aeronaves contribuem tanto para despejar águas nos focos de queimada quanto para transportar brigadistas a locais mais difíceis.