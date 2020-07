Governo encaminha máscaras para famílias de quilombolas e indígenas de Nioaque  

Entregas somam 4,3 mil máscaras para aldeias Água Branca, Brejão, Taboquinha e Cabeceira, além de famílias quilombolas Araújo Ribeiro, Cardoso, Bulhões e Ramona Martins da Conceição

Por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o governo do Estado destinou um total de 4,3 mil máscaras para famílias de indígenas e quilombolas do município de Nioaque.

O prefeito Valdir Júnior recebeu os equipamentos de proteção individual (EPIs), nesta quarta-feira (29.07) e deverá repassá-los para as lideranças indígenas e quilombolas, que farão a distribuição junto a suas comunidades.

Para os quilombolas, as máscaras serão destinadas às famílias Araújo Ribeiro, Cardoso, Bulhões e Ramona Martins da Conceição, num total de 300 máscaras. Já para os indígenas serão quatro mil unidades, que beneficiarão as aldeias Água Branca, Brejão, Taboquinha e Cabeceira.

As máscaras foram adquiridas pelo governo do Estado por meio de um investimento de R$ 3,1 milhões, num total de 1,5 milhão de unidades nos tamanhos M e G, e que estão sendo entregues para servidores estaduais e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Os acessórios individuais são produzidos em dupla camada de tecidos helanca e meia malha, nas cores preta, branca, azul e verde. A produção e distribuição está sendo feita em etapas, conforme contrato com a empresa.

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, explica que a distribuição desses EPIs é mais uma forma de auxílio aos municípios, na guerra contra a Covid-19. Ele lembra que o uso desses acessórios é obrigatório em Mato Grosso do Sul, principalmente em órgãos, instituições e entidades públicas; em estabelecimentos privados de acesso ao público, como restaurantes, shoppings, supermercados e escritórios; e em meios de transporte coletivo intermunicipal e interestadual.

“Além das máscaras, recursos financeiros, equipamentos hospitalares e apoio técnico, também estamos fornecendo medicamentos, outros EPIs e insumos, álcool em gel, aventais, luvas, entre outros, alguns inclusive que recebemos por meio de doação de empresas de nosso Estado”, salientou o secretário.

O prefeito Valdir Júnior destacou o apoio do governo do Estado. “Tenho recebido, tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto de outros órgãos do governo, todo o necessário para podemos fazer o enfrentamento desta pandemia. A população de Nioaque é imensamente agradecida por esta cooperação”.

Miranda

Na segunda-feira (27.07) o secretário Geraldo Resende fez a entrega de 25.200 máscaras, destinadas a indígenas do Município de Miranda, em ato que contou com a presença do prefeito Edson Moraes e lideranças indígenas.

Os acessórios, além de álcool 70% foram entregues pelo secretário de Saúde de Miranda Aldecir Dutra para a chefe do Polo Base da Saúde Indígena de Miranda, que fará a distribuição para as aldeias Argola, Babaçu, Cachoeirinha, Lagoinha, Lalima, Mãe Terra, Moreira, Morrinho e Passarinho.

Ricardo Minella, SES