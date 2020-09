Governo e setor florestal articulam combate às queimadas e prevenção de incêndios

Demandas do setor, relacionadas à prevenção de incêndios florestais, sobretudo nas áreas próximas às florestas plantadas, foram debatidas. - ( Foto: Secom Gov MS)

O Governo do Estado está atento às ações de combate aos incêndios florestais em Mato Grosso do Sul, realizadas em conjunto com os órgãos federais, estados vizinhos e o setor produtivo.

Nesta semana, em videoconferência com associados da Reflore (Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas), o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), pontuou o trabalho realizado nas cidades das regiões do Pantanal e do Cerrado.

“Apresentamos os resultados das ações de combate aos incêndios no Pantanal e nos municípios de Alcinópolis e Costa Rica. Nessa região, tivemos o apoio fundamental das empresas do setor, pois os associados da Reflore mantêm uma ação permanente de prevenção aos incêndios florestais e dispõem de estrutura que, somente neste ano, debelou incêndios que destruíram cerca de 5 mil hectares de florestas plantadas. Essa mesma estrutura muito colabora com os órgãos do Governo do Estado, sempre que acionada”, informou o secretário Jaime Verruck.

A Reflore reúne produtores rurais e empresas da cadeia produtiva da floresta com sede ou filial em Mato Grosso do Sul. Junto com o presidente da associação, Moacir Reis, Jaime Verruck também destacou o trabalho conjunto realizado por meio da Câmara Setorial Consultiva do Programa de Desenvolvimento Florestal.

“Estamos no processo de modernização do Plano Estadual de Florestas Plantadas. Contamos com recursos do Fadefe, gerenciado pelo Sebrae e seguimos com as ações do governo voltadas ao setor florestal, no âmbito da logística (ferrovia e rodovia), além da viabilização de investimentos”, comentou o secretário.