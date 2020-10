Governo dos EUA notifica Congresso sobre venda de armas a Taiwan

O governo dos Estados Unidos notificou nesta segunda-feira, 26, o Congresso sobre planos de vender um sistema de mísseis Harpoon por US$ 2,37 bilhões para Taiwan, poucas horas depois de a China anunciar sanções às empresas de defesa americanas, incluindo a unidade de defesa da Boeing e a Lockheed Martin. "Os Estados Unidos mantêm um interesse permanente na paz e estabilidade no Estreito de Taiwan e consideram a segurança de Taiwan fundamental para a segurança e estabilidade da região Indo-Pacífico mais ampla", disse o Departamento de Estado. Segundo o governo americano, a venda não alterará o equilíbrio militar na região. Fonte: Associated Press.