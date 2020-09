Governo do MS destina recursos para famílias em situação de vulnerabilidade

Famílias em situação de vulnerabilidade dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul serão beneficiadas com a destinação de recursos pelo governo do Estado. O montante, de R$ 8 milhões, começa a ser pago nesta quarta-feira, dia 16, em parcela única.

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) está orientando os municípios como utilizar bem os recursos, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Campo Grande vai receber R$ 2,06 milhões, seguido por Dourados (R$ 471,4 mil), Corumbá (R$ 366,4 mil) e Três Lagoas (R$ 225,8 mil).

Municípios que apresentaram a existência de população em situação de rua ou grupos tradicionais no CadÚnico receberam um acréscimo de 40% no valor total a ser pago. Também foi estabelecido adicional de R$ 10 mil para os municípios de Pequeno Porte I e II que possuem mais de 600 habitantes indígenas.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação