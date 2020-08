Governo do MA anuncia R$ 1,6 mi para 'módulos de encontros íntimos' em presídios

O governo do Maranhão lançou um edital para construção de 22 "módulos de encontros íntimos" em 11 unidades prisionais do Estado. O valor previsto para investimento, que deve ser concluído em dois meses após a celebração do contrato, é de R$ 1,6 milhão. O anúncio da licitação foi publicado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) no Diário Oficial do Maranhão na última segunda-feira, dia 17.

Cada módulo deve contar com três salas íntimas, totalizando 66 cabines. Dessas, 36 ficarão em penitenciárias de São Luís e outras 30 em unidades do interior do Estado.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária para obter mais informações sobre o assunto e aguarda retorno. O espaço está aberto para manifestações.