Governo do Estado repassa R$ 500 mil para recuperação de cratera em Nova Andradina

O governador Reinaldo Azambuja assinou convênio para repasse de R$ 500 mil para Nova Andradina. O recurso é destinado a recuperação de erosão agravada pelas chuvas ocorridas em dezembro e que levaram o município a decretar situação de emergência.

Os valores serão repassados por meio de convênio celebrado nesta segunda-feira (11) entre o Governo do Estado, Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e Prefeitura Municipal de Nova Andradina. A contrapartida do município será de R$ 80.222,80 mil.

O prefeito Gilberto Garcia, destacou que o apoio do Governo do Estado vai permitir que as duas famílias que estavam desalojadas voltem para suas casas e detalhou as ações emergenciais.

O acordo prevê ações para recuperar a erosão que atinge parte das Ruas Espirito Santo, Antônio Duarte, Irmã Maria Rita e parte da Fazenda São Domingos.

Desde que a cratera que já existia na região foi agravada pelas chuvas, o Governo do Estado tem dado suporte técnico ao município por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e Secretaria Estadual de Infraestrutura.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Chico Ribeiro