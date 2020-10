Por prevenção, Rede Estadual de Ensino segue sem aulas presenciais até dezembro

Não há previsão de retorno - (Foto: Denilson Secreta)

O que já era previsto foi confirmado em uma reunião na tarde de hoje (5) pela Secretaria de Estado de Educação (SED). As aulas presenciais da Rede Estadual de Ensino (REE) vão continuar no modelo on-line até 18 de dezembro.

Suspensas desde o dia 17 de março, as aulas deixaram de ser presenciais e passaram a ocorrer de maneira remota, como parte das medidas adotadas pela gestão estadual a fim de conter a pandemia causada pelo novo coronavírus. Desde então, os 210 mil estudantes da REE contaram com diversas ferramentas para a execução das atividades de forma não presencial.

Desde o início da suspensão das aulas presenciais, as 345 unidades escolares da Rede Estadual seguiram com o funcionamento em regime de escala e a manutenção de atividades essenciais, como a distribuição dos materiais impressos para os estudantes que não possuem conectividade e atendimento à comunidade escolar – com data e horários previamente agendados.

Com a prorrogação do período de suspensão, o atendimento será mantido com o envio de orientações para todas unidades da Rede.

Os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Cecilia Motta (Educação) também participaram da live. "Todas as nossas ações, nós pautamos pela ciência. Eu vi nas últimas semanas junto com a Cecília, com o Eduardo, o Prosseguir, o Comitê das Operações Emergenciais, que é composto por todas as autoridades, e que nos recomendaram que nós não devemos voltar as aulas presenciais no ano de 2020. Então, nós estaremos publicando o decreto na data de amanhã (6) e vamos permanecer as aulas à distância, pelos meios digitais, internet, televisão", afirmou Reinaldo Azambuja.