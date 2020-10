Governo do Estado leva infraestrutura e reforma o hospital municipal em Bodoquena

Pavimentação da Rua Assembleia de Deus: fim do drama das enxurradas e alagamentos

Bodoquena é um canteiro de obras em execução pelo Governo do Estado e Prefeitura, com a ampliação da infraestrutura urbana e rural, reforma do hospital municipal, novas moradias populares e atenção especial nas áreas de educação e segurança pública. Nos últimos cinco anos o município de 7.875 habitantes (censo de 2019) recebeu investimentos do Estado a ordem de R$ 36,5 milhões, incluindo repasses constitucionais para a saúde.

“A nossa parceria com a gestão do governador Reinaldo Azambuja é muito positiva”, assinala Juliardson de Castro Couto, secretário municipal de Obras. “Uma parceria que beneficia diretamente a comunidade, que sempre reivindicou melhorias em áreas prioritárias, como a saúde e educação. Mesmo nesse período de pandemia, o governo mantém os compromissos e os investimentos, atendendo todas as demandas, inclusive na zona rural”, completa.

Superando a serra

Uma das obras executadas e entregues pelo governador Reinaldo Azambuja, considerada emblemática, é a pavimentação de 1.575 metros da MS-339, que corta a Serra das Três Cruzes. O acesso por uma pista estreita, escorregadia e muita pedra era um risco permanente para os usuários – caminhoneiros e moradores das fazendas e assentamentos. Com investimento de R$ 5,7 milhões, o asfalto hoje garante tráfego com segurança e escoamento da produção.

A construção da ponte de concreto sobre o Rio Salobra em estrada vicinal, que dá acesso ao Assentamento Canaã e a vários atrativos turísticos. A antiga ponte de madeira que existia no local desabou no fim de 2018, devido às fortes chuvas, isolando importante região daquele município. Orçada em R$ 1,6 milhão, a ponte situada a 13 km da MS-178 (Bodoquena-Bonito), com 50 metros de cumprimento e pista dupla, foi entregue em novembro de 2019.

Reforma do hospital

Convênio assinado pelo governador Reinaldo Azambuja e a Prefeitura garantirá a reforma e ampliação do Hospital Municipal Francisco Sales, com recursos (RR 1,3 milhão) do Fundo Especial de Saúde. A obra em andamento, executada pelo município, inclui a reforma de 1.983m² do hospital, contemplando os setores de nutrição, recepção, laboratório e centro cirúrgico, além da ampliação de 309m² do PAM (Pronto Atendimento Médico).

Nos últimos cinco anos, os investimentos do Estado em Bodoque, na área de saúde, somam R$ 3,3 milhões, incluindo verbas emergenciais repassadas via governo federal e emendas parlamentares para o combate ao Covid-19. Na área habitacional, foram aplicados R$ 5,3 milhões na construção de 164 moradias já entregues. O investimento em educação (R$ 2,2 milhões) inclui reforma da escola Joaquim Mário Bonfim (Assentamento Sumatra e Morraria do Sul).

O governador Reinaldo Azambuja afirmou que os investimentos são frutos de um trabalho que envolveu medidas duras e até impopulares. “Optamos por fazer um governo responsável, diminuímos o tamanho da máquina pública, reduzindo os gastos com o próprio governo para investir no bem estar da população, fizemos as reformas e enfrentamos crises sem deixar de honrar nossos compromissos. Isso nos permitiu manter os investimentos nas obras prioritárias e lançar o Governo Presente, que até o fim de 2022 vai injetar mais R$ 4,2 bilhões nos municípios”, disse.

Pavimentação urbana

Obras de infraestrutura urbana e rural, realizadas na atual gestão estadual, somam R$ 25,1 milhões, com atenção especial da secretaria estadual de Infraestrutura (Seinfra) na pavimentação asfáltica e restauração de importantes vias. Na atualidade, o Governo do Estado executa a pavimentação e drenagem de águas pluviais na Avenida João S. Pereira e ruas Assembleia de Deus, José M. Ferreira e João Santana, ao custo de R$ 2 milhões.

“O asfalto é uma benção, se não fosse o governador (Reinaldo Azambuja) não saia”, diz a dona de casa Maria Francisca Carvalho, 64, ao comentar a execução do benefício em frente sua casa, na Rua Assembleia de Deus. “Vai melhorar tudo, quando chovia a enxurrada inundava tudo aqui”, lembra. Outra obra emblemática foi a revitalização da Avenida Aeroporto, na entrada da cidade. “O Estado é um grande parceiro em asfalto”, diz o secretário de Obras.

Texto: Sílvio de Andrade

Fotos: Chico Ribeiro