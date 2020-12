Governo do Estado ajuda Prefeitura na reconstrução das ruas destruídas pela chuva em Nova Andradina

A Agesul está dando suporte técnico à Secretaria de Obras de Nova Andradina na recuperação das ruas destruídas por cratera de 8 metros de profundidade durante a última chuva - (Foto: Agesul)

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) está dando suporte técnico à Secretaria de Obras de Nova Andradina na recuperação das ruas destruídas por cratera de 8 metros de profundidade durante a última chuva. Segundo o assessor técnico da Agesul, engenheiro Pedro Brandão, foi sugerida a execução de aterro e a drenagem para conter a erosão. Ações que garantiriam maior segurança que o escoramento que estava realizado.

As recomendações foram feitas durante vistoria que a equipe da Agesul, composta por quatro técnicos, realizou nesta terça-feira (8). A Defesa Civil estadual também esteve no local para avaliar os estragos, que vão subsidiar a decisão quanto a homologação do decreto municipal de situação de emergência.

“Tem duas casas com maior risco de desabar e mais duas que tiveram as famílias retiradas por precaução. A erosão foi bem grande e perto das casas. A prefeitura decretou emergência e o Estado vai analisar”, contou o Major Romiran Oliveira, da Defesa Civil Estadual.

“Estamos orientando a prefeitura. Fizemos o levantamento da situação e estamos dando o suporte técnico. O solo de lá é arenoso, é fácil acontecer uma erosão”, explicou o gerente de fiscalização da Diretoria de Empreendimento de Infraestrutura Urbana, Gildson Arima.

As chuvas ampliaram a cratera que já existia, na esquina da rua Espírito Santo com a rua Irmã, na periferia do município. As obras emergenciais estão sob responsabilidade da prefeitura, que já fez um requerimento pedindo maquinários do governo estadual.