Governo do Estado amplia para 1.800 capacidade diária de testes de Covid-19 pelo Lacen

Por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, o Governo de Mato Grosso do Sul colocou em funcionamento nesta semana as duas novas maquinas de extração automatizada para o diagnóstico do coronavírus pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul (Lacen/MS).

Cada maquina tem capacidade de extrair 96 amostras em 2 horas de trabalho, chegando a realização de 1.800 testes por dia. Com isso, o Lacen se torna autossuficiente na realização de teste de biologia molecular RT-PCR, considerado padrão ouro pelo Ministério da Saúde.

Conforme o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, os novos equipamentos ajudam para acelerar o resultado dos exames. “Quanto antes o paciente tiver o resultado, mais rápidas as medidas de tratamento e de contenção na propagação do vírus serão eficientes. Isso demonstra a preocupação do Governo do Estado no combate à pandemia”, ressalta Resende.

Uma das novas máquinas de extração automatizada foi adquirida com recursos do Governo do Estado e a outra foi enviada pelo Ministério da Saúde. Após a aquisição dos kits de extração e treinamento da equipe do Lacen foi possível o início das atividades dos equipamentos.

Desde o início da pandemia de coronavírus, o Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul realizou 102.630 testes de diagnóstico de Covid-19. Atualmente, o Lacen possui em estoque kits de extração para a realização de mais 80.420 exames RT-PCR.

O Lacen começou a realizar os exames RT-PCR para diagnóstico de coronavírus em 14 de março. Desde então foi buscando formas de ampliar a capacidade diária de realização de testes. O Lacen realizou parcerias com a UFMS, UFGD, Embrapa, Fiocruz e Hemosul para a ampliação da testagem, chegando a realização de 800 testes diários. Agora com os novos equipamentos, a capacidade diária vai passar para 1.800 exames.