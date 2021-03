Governo do Estado abre processo seletivo interno para ingresso no curso de habilitação de oficiais da PM e Bombeiros

Em visita ao Cefap, secretária Ana Nardes e comandante-geral da PMMS, Marcos Paulo Gimenez definiram a estruturação dos certames

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (03), os editais de abertura do Processo Seletivo Interno para Ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) do quadro Auxiliar de Oficiais Policiais Militares (QAOPM) e do Quadro Auxiliar de Oficiais do Corpo de Bombeiros (QAOBM).

O Processo Seletivo Interno da PMMS, para o preenchimento de 24 vagas, é destinado à seleção de candidatos pelo critério de mérito intelectual. No caso de critério por Antiguidade, cujas vagas totalizam 37, um edital específico será publicado pela corporação. Quanto ao Processo Seletivo Interno do Corpo de Bombeiros, é destinado a selecionar subtenentes oriundos do Quadro de Praças, pelos critérios de Antiguidade (09 vagas) e Merecimento Intelectual (06 vagas).

Para o Processo Seletivo da PM, serão quatro fases: Inscrições, Prova Escrita Objetiva, Exame de Saúde, Exame de Capacidade Física (TAF), além da Apresentação e Análise de Documentos. Para os candidatos do Processo Seletivo Interno do CBMMS, as fases são de Pronunciamento/Manifestação de Interesse (Critério de Antiguidade), Prova Escrita Objetiva (Critério Merecimento Intelectual), Exame de Saúde e Prova de Aptidão Física.

Os candidatos da PM devem inscrever-se exclusivamente pela internet, entre as 8h do dia 10/03/2021 até as 18h do dia 15/03/2021 (horário local), através do link www.ti.pm.ms.gov.br/inscrições. Quanto aos candidatos do Corpo de Bombeiros, os 18 subtenentes mais antigos listados no edital, deverão se pronunciar se tem ou não interesse na participação no Curso de Habilitação de Oficiais, por meio do preenchimento da Ficha de Pronunciamento, a qual deve ser protocolada junto ao comando imediato e remetido à Diretoria de Ensino, Instrução, Pesquisa e Educação, no período de 04/03/2021 a 09/03/2021.

Quanto ao Critério de Merecimento Intelectual (CBMMS), a inscrição do candidato será através de Requerimento de Inscrição constante no anexo do edital publicado, que deve ser protocolado junto ao comando imediato e remetido à Diretoria de Ensino, Instrução, Pesquisa e Educação, via EDOC, no período de 10/03/2021 a 15/03/2021.

Todas as orientações relativas à realização das fases, atividades e procedimentos pertinentes ao certame podem ser acessadas pelo www.imprensaoficial.ms.gov.br.

TRATATIVAS | As tratativas do certame foram confirmadas pela secretária de Administração e Desburocratização, Ana Nardes, que visitou o Centro de Formação de Praças da PM, na última semana. “Definimos toda a estruturação dos Processos Seletivos Internos por entendermos a importância do fortalecimento dos quadros de oficiais para as corporações”, destacou a titular da SAD, ao ressaltar a parceria mantida entre secretaria e as corporações, em sua gestão. “São seleções que, determinadas pelo governador Reinaldo Azambuja, visam a promoção das carreiras”, reforça.

Elaine Paes, Sad