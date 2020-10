Governo divulga resultados dos recursos do processo seletivo para atuação na Agepen

Para conferir a lista completa do resultado dos recursos, acesse a edição nº 10.292 do Diário Oficial do Estado, páginas 60 a 69. - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

Nesta quinta-feira (01.10), o Governo do Estado publicou os resultados dos recursos interpostos pelos candidatos contra o resultado preliminar da avaliação curricular do processo seletivo, que visa a contratação de profissionais da saúde para atuação direta nos estabelecimentos penais que estão sob responsabilidade da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen).

A relação publicada hoje apresenta o nome do candidato solicitante, a função concorrida, resultado do recurso e sua motivação, respectivamente. De acordo com o cronograma, as próximas publicações serão os resultados definitivos com a classificação, homologação e convocação.

Para conferir a lista completa do resultado dos recursos, acesse a edição nº 10.292 do Diário Oficial do Estado, páginas 60 a 69.

PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo oferece vagas para as funções de médicos – 20 horas (7 vagas para Campo Grande e 2 para Corumbá), farmacêuticos (2 vagas para Campo Grande e 1 para Corumbá), enfermeiros (5 vagas para Campo Grande e 1 para Corumbá), odontólogos - 20 horas (2 vagas para Campo Grande), técnico de enfermagem (4 vagas para Campo Grande e 1 para Corumbá) e auxiliares de serviços de saúde – auxiliar de saúde bucal (1 vaga para Campo Grande).