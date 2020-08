Governo decide ampliar horário de atendimento e número de testes em Drive-thru da Capital

Com a mudança, a Capital contará com mais de 5 mil testes semanais - (Foto:Saul Schramm)

O aumento exponencial de casos de coronavírus na Capital levou o Governo do Estado de MS a adotar mais uma medida para conter a doença: Ampliar o horário e o número de testes RT-PCR, de biologia molecular, realizados no drive-thru de Campo Grande.

A partir desta sexta-feira (07), serão feitos atendimentos no período noturno das 18h30min às 23h30min e mais 150 agendamentos.

Atualmente, são realizados no DriveThru, 108 testes RT – PCR todos os dias, totalizando 756 por semana. Com esse incremento passarão para 258 exames de biologia molecular por dia, totalizando 1.806 testes. Se somados aos 400 testes realizados diariamente na Escola Lúcia Martins Coelho, serão 2800 por semana.

De acordo com o Coronel Marcello Fraiha, responsável pelos drive-thrus no Estado, a alteração visa entre outras coisas, oportunizar ao cidadão realizar o teste fora do horário de serviço.

Com a mudança, a Capital contará com mais de 5 mil testes semanais. Para agendar, é necessário entrar em contato com o disk covid, pelo telefone 67 3311 6262.