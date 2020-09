Governo de SP lança edital para retomar obras do Rodoanel Norte

Paralisada desde 2018, quando o Ministério Público (MP) apontou indícios de superfaturamento, as obras do Rodoanel Norte serão retomadas em fevereiro do ano que vem. O anúncio foi feito hoje (9) pelo governador de São Paulo, João Doria.

O trecho norte do Rodoanel Mario Covas, previsto para ser aberto em 2019, terá 44 quilômetros (km) de extensão no eixo principal, passando pelos municípios de São Paulo, Arujá e Guarulhos, e mantendo uma ligação exclusiva de 3,6 km com o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O trajeto serve de interligação com as rodovias estaduais e federais, desviando grande parte do trânsito das Marginais Tietê e Pinheiros.

De acordo com o governo paulista, a via fará confluência com a Avenida Raimundo Pereira Magalhães (SP-332), enquanto, no Trecho Leste, a intersecção será feita com a Rodovia Presidente Dutra (BR-116). Terá quatro faixas de rolagem por sentido entre o Rodoanel Oeste e a Rodovia Fernão Dias (BR-381) e três faixas de rolagem no trecho entre a Fernão Dias (BR-381) e a Via Dutra (BR-116). Todo o Rodoanel soma 176,5 km.

Segundo Doria, o edital de licitação de retomada das obras será publicado amanhã (9), no Diário Oficial do estado. "Depois de vários anos como obra paralisada, vai gerar 12 mil novos empregos em São Paulo e um investimento de R$ 1,6 bilhão. É o último trecho pendente dessa gigantesca obra de engenharia", disse Doria.

O trecho norte está dividido em seis lotes, e o prazo para a conclusão varia de 15 meses (lotes 2, 4 e 5) a 24 meses (1, 3 e 6).

Acompanhamento

O trecho norte do Rodoanel, segundo o governo, vai ganhar um sistema de acompanhamento e compliance para aumentar a transparência da obra. Uma central de monitoramento vai funcionar 24 horas por dia com imagens de câmeras e drones espalhados pelos seis lotes. As informações estarão disponíveis em um portal.

Além disso, um sistema de rastreamento com chips será instalado em todos os veículos da obra - caminhões e tratores - para acompanhar os trabalhos em tempo real.

Meio ambiente

Uma das grandes preocupações em relação à obra do Rodoanel Norte é com relação ao meio ambiente. O trecho norte passa pela Serra da Cantareira, uma imensa área verde do estado. Outro problema era com relação aos moradores dessas regiões que serão afetados pela obra.

O secretário de Logística e Transportes, João Octaviano, disse que a obra já tem todas as licenças ambientais. E que a engenharia optou pela colocação de túneis de grande capacidade evitando agressão maior ao meio ambiente, especialmente no lote 3.

“Quanto às comunidades lindeiras, há uma preocupação bastante grande e há um capítulo nesse edital de proteção a essas comunidades. Muitos desses condomínios cresceram nos últimos anos e estão próximos da área de domínio do Rodoanel. Haverá uma ação de proteção às pessoas que moram ali ao lado do Rodoanel, sem que haja maior complicação durante o período de obras”, explicou o secretário.