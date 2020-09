Governo convoca mais 40 profissionais da saúde e amplia o atendimento à população

Todas as 42 vagas serão providas por candidatos habilitados, obedecida a ordem de classificação e de acordo com as necessidades da Administração Pública. - (Foto: Divulgação/Governo Do Estado)

Nesta quarta-feira (02), o Governo do Estado tornou pública a ampliação de 40 vagas do Processo Seletivo da Funsau para a função de Enfermeiro. Além da ampliação, os editais trazem a convocação dos candidatos e a contratação de outros dois profissionais, que ocuparão vagas decorrentes do desligamento de servidores contratados anteriormente.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), o atual cenário provocado pela pandemia de Coronavírus e a garantia do atendimento em saúde à população, motivaram a ampliação do quantitativo de vagas do Processo Seletivo.

“Sensível a este momento de pandemia que estamos atravessando e focado nas ações de proteção à vida da nossa população, o governador Reinaldo Azambuja autorizou a ampliação de vagas por entender que esta é uma medida importante que vai reforçar o combate à pandemia, além de melhorar o atendimento na linha de frente”, avalia a titular da SAD, Ana Nardes.

Todas as 42 vagas serão providas por candidatos habilitados, obedecida a ordem de classificação e de acordo com as necessidades da Administração Pública. Os convocados deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão do Trabalho, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado na Av. Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, bairro Aero Rancho IV, exclusivamente nos dias 03 e 04 de setembro de 2020, no período das 08h às 11h e das 13h às 16h (horário de Mato Grosso do Sul).

A lista completa dos nomes convocados e a documentação que deverá ser apresentada podem ser conferidas nas páginas 101 a 105 da edição n° 10.267 do Diário Oficial do Estado.