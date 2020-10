Governo convoca 231 técnicos de enfermagem em processo seletivo da Funsau

Na tarde desta segunda-feira (5), o Governo do Estado publicou cinco editais sobre o processo seletivo que visa a contratação de técnicos de enfermagem para atuarem na Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau) em edição extra do Diário Oficial do Estado.

O primeiro edital traz o extrato dos resultados dos recursos interpostos pelos candidatos, relativos às etapas I e II do processo seletivo simplificado com o número de inscrição, nome do candidato e a respectiva resposta ao recurso.

Entre os editais publicados, também foram apresentados os resultados definitivos das etapas I e II do processo seletivo simplificado, sendo que no anexo I consta a relação dos candidatos que tiveram suas solicitações de inscrição deferidas, acompanhadas da respectiva pontuação obtida na avaliação curricular e, no anexo II, consta a relação dos candidatos que tiveram suas solicitações de inscrição indeferidas, acompanhadas da respectiva fundamentação.

Em seguida, o edital nº 06/2020 torna público o resultado final do processo seletivo simplificado, contendo a classificação dos candidatos aprovados, estabelecida a partir da somatória dos pontos obtidos na avaliação curricular, em ordem decrescente de pontuação e em ordem crescente de classificação.

Com o resultado final disponível, também foi publicada a homologação do processo seletivo, observando que o prazo de validade do mesmo será de 18 meses, contados a partir da data da publicação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

Por fim, 231 técnicos de enfermagem aprovados foram convocados para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação, que acontecerá nas datas e horários especificados no anexo único do edital.

Os candidatos deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão do Trabalho, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado na Avenida Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, Bairro Aero Rancho IV.

Para conferir os editais na íntegra, acesse a edição extra nº 10.296 do Diário Oficial do Estado.

Ana Letícia Gaúna, SAD

Foto: Saul Schramm