Governo conclui obras e libera acesso à ponte do Tererê, no Pantanal do Nabileque

A estrutura havia sido danificada pela passagem de um caminhão com sobrepeso - (Foto: Divulgação)

O tráfego de qualquer tipo de veículo, até 15 toneladas, está liberado na ponte de madeira sobre a Vazante do Tererê, na rodovia MS-243, Pantanal do Nabileque (Corumbá).

A estrutura foi danificada justamente pela passagem de um caminhão com sobrepeso, quando quebraram sete vigas de sustentação, o que levou a interdição desde o último dia 5 de março.

A preocupação do Governo do Estado, em normalizar rapidamente a ponte, se deu devido a importância da via, que dá acesso ao centro criatório de bovinos da sub-região pantaneira. Com a liberação fica garantida a logística para escoamento da produção, diminuindo custos para o produtor, e evitando que o pecuarista tenha que fazer a retirada antecipada do gado antevendo uma nova cheia.

Segundo o presidente do Sindicato Rural de Corumbá, Luciano Leite “as águas já chegaram à Estrada Parque, na Nhecolândia, e podem atingir outras regiões. Por isso a importância de boas estradas e pontes para tirar esse gado de caminhão, evitando saídas de comitivas, que levam até 50 dias”.