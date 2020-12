Governo anuncia ações voltadas para pessoas com deficiência

Palácio do Planalto - (Foto: Agência Brasil)

Neste momento, o presidente Jair Bolsonaro participa da solenidade comemorativa ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e ao Dia Internacional do Voluntário, no Palácio do Planalto.

Também participam da cerimônia a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves; a primeira-dama, Michelle Bolsonaro; e a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Priscila Gaspar.

Ministérios assinam acordo de proteção ao consumidor com deficiência

Os ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos assinam hoje (3) um acordo de cooperação técnica (ACT) para estabelecer ações de proteção ao consumidor com deficiência. A assinatura do acordo marca o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado nesta quinta-feira.

O acordo é assinado pela secretária nacional do Consumidor, Juliana Domingues, e a secretária nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, Priscilla Gaspar.

Pela parceria, deverão ser adotadas medidas para tornar o ambiente de atendimento mais acessível, promovendo a inclusão de pessoas com qualquer tipo de deficiência. O foco do acordo será no comércio eletrônico. A busca pela resolução alternativa de conflitos, por meio da plataforma consumidor.gov.br, também será incentivada. Leia mais