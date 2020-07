Governador vistoria obras em rodovias que levam progresso para distritos de Jaraguari

Rodovia MS-244 - (Fotos: Chico Ribeiro)

Estão quase prontas as obras pavimentação da rodovia MS-244 em Jaraguari, nos trechos que ligam a cidade aos distritos de Bonfim e Jaraguari Velho. Para conferir o trabalho de engenharia no local, o governador Reinaldo Azambuja vistoriou o trecho de 10 quilômetros nesta terça-feira (28/7).

Equipes da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) acompanharam a visita técnica. A expectativa dos fiscais do Estado, que acompanham e avaliam o trabalho da construtora, é de que as obras sejam finalizadas em agosto deste ano.

“São obras importantes para a região, que impulsionam o desenvolvimento. É um sonho antigo de toda essa população, que muitos anos esperou por esse momento. Por isso, é uma alegria poder entregar mais esse investimento”, destaca o governador Reinaldo Azambuja.

Com R$ 15 milhões do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul), a implantação e pavimentação dos 10 quilômetros da MS-244 é realizada em dois trechos. O primeiro liga o entroncamento da BR-163 até Bonfim e o segundo conecta com asfalto Jaraguari e Jaraguari Velho.

Moradores de Bonfim conversam com o governador sobre o asfalto da MS-244

No primeiro distrito, o asfalto já é realidade até a ponte sobre o Córrego Bonfim. Nos próximos 45 dias a travessia de concreto será substituída por outra nova e mais 1,5 quilômetro de asfalto será construído.

Moradores da região afirmam que o movimento na MS-244 é grande por causa da expansão da atividade agrícola e da ligação que ela tem com a MS-080, em Rochedo.

“Todo mês de julho e agosto, quando vem a seca, o sofrimento aqui é tão grande que dá vontade de ir embora. Mas agora estamos com uma alegria imensa por causa desse asfalto. É um sonho que anos que está realizado”, diz a funcionária pública municipal Cíntia Regiane Ozuna, 32 anos.

Região começou a ser habitada nos anos 50

Os primeiros moradores de Bonfim chegaram no local em 1950. Em 70 anos de história, muitos acreditavam que o asfalto tinha sido consumido pelo tempo. "Falavam que no papel já tinha asfalto, mas como podemos ver não tem", completa Cíntia.

Em Jaraguari Velho a construção da rodovia pavimentada está na fase final, faltando apenas sinalização, enluvamento e instalação das drenagens. "Há 19 anos moro aqui e posso dizer que esse asfalto já trouxe progresso e auto-estima para toda Jaraguari", fala o comerciante José Caetano da Silva, 72 anos.

Nesse trecho, a rodovia leva até a área de 100 hectares que o Governo do Estado comprou e doou para a prefeitura instalar o Núcleo Industrial de Jaraguari. A ideia é promover o desenvolvimento por meio da instalação de empresas e geração de emprego na cidade.

Estrada CG-150 recebe R$ 600 mil em investimentos estaduais

Campo Grande

Também nesta terça-feira, o governador Reinaldo Azambuja vistoriou a pavimentação de um quilômetro da estrada municipal CG-150, em Campo Grande, que liga a BR-262 até o Parque do Laçador. O Estado investe R$ 600 mil no asfalto do trecho.

A obra foi prometida pelo governador aos praticantes do Laço Comprido em julho do ano passado. "O Laço Comprido é um esporte tradicional do nosso Estado. E a pavimentação do acesso do parque dá mais segurança e conforto aos que usam essa estrada", afirmou.

A expectativa é de que a obra seja concluída nos próximos 30 dias, mesmo com o prazo contratual sendo em dezembro deste ano.

Veja aqui mais fotos da visita técnica.