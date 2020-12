Governador trabalha para que Pantanal tenha linha de crédito específica

O governador Reinaldo Azambuja, acompanhado do Secretário Jaime Verruck, apresentou ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, uma proposta de criação de uma linha de crédito específica para o Pantanal - (Foto: Secom MS)

Em Brasília, nesta terça-feira, dia 1º, o governador Reinaldo Azambuja, acompanhado do Secretário Jaime Verruck, apresentou ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, uma proposta de criação de uma linha de crédito específica para o Pantanal.

A ideia, segundo o secretário é destinar uma parte do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste para a área.

Outro projeto discutido com o ministro Rogério Marinho foi a revitalização do rio Taquari.

Reinaldo Azambuja e Jaime Verruck também fizeram uma reunião com a ministra Tereza Cristina.

O encontro contou com a participação do deputado federal Beto Pereira e do senador Nelsinho Trad, que é o coordenador da bancada de Mato Grosso do Sul.