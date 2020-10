Governador divulga pagamento de outubro e diz que servidor pode escolher data do 13°

Com dinheiro em caixa para o pagamento do 13º salário do funcionalismo estadual, o governador Reinaldo Azambuja quer pagar o benefício em data escolhida pela maioria dos servidores.

Nesta quarta-feira (28), durante transmissão online do XV Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública, ele propôs a realização de uma enquete com os funcionários públicos estaduais.

“Para consultar em qual dia de dezembro o servidor quer receber o 13° salário (...) o servidor vai escolher, por maioria, o dia que quer receber entre 1° e 31 de dezembro”, anunciou o governador.

Segundo ele, a SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização) será responsável por fazer esse levantamento. "No dia escolhido vamos depositar para todos os servidores ativos e inativos", garantiu o governador.

Para Reinaldo Azambuja, a consulta valoriza o servidor e põe fim a possíveis discussões e especulações sobre o pagamento da gratificação natalina.

“Sempre nessa época do ano tem a discussão: será que o governo vai conseguir pagar o 13°? E durante todos esses anos nunca falhamos nisso que é nossa obrigação”, explicou.

Salários de outubro

Também durante o evento de premiação das boas práticas no serviço público, o governador Reinaldo Azambuja anunciou que pagará os salários de outubro do funcionalismo público estadual neste fim de semana.

"Agradecendo pelo bom desempenho de vocês [servidores] que tocam o destino de Mato Grosso do Sul, autorizei a Sefaz [Secretaria de Estado de Fazenda] a depositar os vencimentos de todos na sexta-feira (30) para que o dinheiro possa ser liberado no sábado (1º)", afirmou.

Atualmente, Mato Grosso do Sul possui cerca de 79 mil servidores - ativos e inativos. A folha salarial gira em torno de R$ 400 milhões.

Bruno Chaves, Subcom

Fotos: Chico Ribeiro