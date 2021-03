Governador decreta luto oficial de três dias pela morte do coronel Adib Massad

O coronel Adib Massad - (Foto: Divulgação)

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, decretou luto oficial de três dias no Estado pelo falecimento de Adib Massad, coronel reformado da Polícia Militar que morreu na tarde dessa quarta-feira (03), em Campo Grande.

Reinaldo Azambuja lamentou a morte do coronel que iniciou sua carreira como oficial da Polícia Militar em 1953 e assumiu o cargo de Delegado em diversos municípios do Estado, ainda na época do Mato Grosso uno.

“Lamento o falecimento do coronel da reserva Adib Massad, aos 91 anos. Exemplo de militar e cidadão, desempenhou com coragem e determinação a sua função durante seus mais de 30 anos de carreira. Ele teve uma atuação importante no combate à criminalidade na região da fronteira, no período em que comandou o GOF (Grupo de Operações de Fronteira), hoje DOF”.

Adib se tornou uma lenda viva ao restaurar a ordem pública e reduzir a criminalidade na região de fronteira com Paraguai, no comando do antigo GOF (Grupo de Operações de Fronteira), hoje DOF (Departamento de Operações de Fronteira), em Dourados, na década de 1990.

Ao deixar a corporação, Adib Massad foi eleito vereador no município com uma votação histórica, em 1996, um reconhecimento público ao trabalho que desempenhou no combate ao narcotráfico, descaminho e roubos de veículos, que era frequente na época.

Nascido em Cáceres (MT), em 22 de abril de 1929, de origem árabe, o coronel Adib Massad foi um dos policiais militares mais respeitados em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em seus mais de 31 anos de carreira.