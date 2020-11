Glória de Dourados recebe recapeamento de vias e ponte de concreto

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado - (Foto: Secom MS)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

Glória de Dourados, que entre os anos de 2015 e 2020, recebeu mais de R$ 33 milhões em investimentos do Governo do Estado, oferece hoje mais qualidade de vida a sua população.

Obras de recapeamento e drenagem em diversas vias da cidade deram vida nova à Glória. Na área rural, a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Pirajuí potencializou a logística da região e deu mais competitividades aos produtores rurais, do pequeno ao grande.

Desde a primeira gestão de Reinaldo Azambuja, a Agência de Habitação Popular (Agehab) faz a gestão de projetos de construção de 158 moradias na área urbana e também na área rural.

E foi através do programa Governo Presente que o município recebeu R$ 1,3 milhão. Os recursos serão investidos na pavimentação e drenagem de águas pluviais no bairro Nova Glória, prometendo dar fim na poeira no bairro.