Gerente da campanha de Trump diz que pedirá recontagem de votos no Wisconsin

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - (Foto: Erin Scott/Efe)

O gerente da campanha de Donald Trump à reeleição, Bill Stepien, afirmou que pedirá a recontagem dos votos no Wisconsin, um dos Estados importantes para a vitória no Colégio Eleitoral. "Tem havido relatos de irregularidades em vários condados de Wisconsin, que levantam sérias dúvidas sobre a validade dos resultados", escreveu Stepien em um comunicado.

A campanha do atual presidente dos Estados Unidos também acusou as pesquisas de intenção de voto de servirem como "tática de supressão de eleitores". "O presidente está bem dentro do limite para solicitar uma recontagem e nós faremos isso imediatamente", acrescentou Stepien.

Há pouco, o órgão eleitoral do Wisconsin informou que o candidato do Partido Democrata, Joe Biden, derrotou o atual presidente, Donald Trump, no estado por uma margem de 20,6 mil votos.