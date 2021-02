Geração de empregos na pandemia mostra capacidade de MS responder às crises, diz Reinaldo Azambuja

Declaração foi feita durante o lançamento do aplicativo que vai facilitar acesso ao emprego

Durante a apresentação do aplicativo “MS Contrata+”, o governador Reinaldo Azambuja afirmou que o saldo positivo de empregos em 2020 mostra que o Estado tem capacidade de responder aos momentos de dificuldade. O evento foi realizado nesta segunda-feira (8) na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), no centro de Campo Grande.

“A pandemia, além de trazer uma série de turbulências, de distorções, na vida das pessoas, dos governos, das empresas, dos comércios, trouxe também ferramentas para aprimorar o serviço público. No ano passado, a Funtrab atendeu quase 300 mil pessoas presencialmente, nas 33 unidades que nós temos. Podemos atender essas pessoas e muito mais por plataformas digitais. Nós tivemos em 2020 quase 15 mil empregos positivos, em um ano de pandemia e que o mundo quase não avançou, numa das maiores recessões. Isso mostra a capacidade de Mato Grosso do Sul de responder às crises e às dificuldades”, disse.

Foram 14.173 novas vagas de emprego formal no ano passado, conforme o novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia. Entre os 27 estados brasileiros, Mato Grosso do Sul foi o 9º que mais contratou no ano passado, ficando atrás apenas de Santa Catarina (53.050), Paraná (52.670), Pará (32.789), Minas Gerais (32.717), Goiás (26.258), Mato Grosso (21.970), Maranhão (19.753) e Ceará (18.546).

O aplicativo MS Contrata+, com duas plataformas (para empregadores e trabalhadores), faz parte do programa MS Digital, que oferece mais de 80 ferramentas digitais para facilitar a vida das pessoas.

De acordo com o presidente da Funtrab, Marcos Derzi, o novo aplicativo irá ajudar a evitar aglomerações e contaminações de Covid-19 e permitir uma ampliação no número de atendimentos. “Além de facilitar tanto a vida do empregador quanto do empregado, estamos em uma época de pandemia e precisamos evitar a vinda de muitas pessoas”, explicou.

No ano passado, a Funtrab fez 298.615 atendimentos, com intermediação de mão de obra, orientação sobre o aplicativo da Carteira de Trabalho e entrada no Seguro-desemprego, dentre outros serviços.

MS Contrata+

Por meio do MS Contrata+, disponível na loja de aplicativos do celular e pelo site, o trabalhador poderá buscar uma vaga de emprego, fazer o agendamento para ser atendido na agência evitando aglomerações, retirar a Carteira de Trabalho Digital e dar entrada no Seguro-desemprego. O aplicativo já conta com 11.157 currículos cadastrados.

Já para o empregador, o diferencial, em relação a outros sistemas, é o fato de conseguir encontrar o profissional ideal mais próximo de sua empresa pelo sistema de geolocalização.

Participaram da apresentação do aplicativo os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Elisa Cleia Nobre (Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho); secretários-adjuntos Flavio César (Segov) e Ricardo Senna (Semagro); diretor-presidente do Detran, Rudel Trindade, superintendente da SGI (Gestão de Informações), Alessandro Menezes, e o Ceo da empresa Bluetrix, Reinaldo da Silva Andrade, além de representantes do Sistema Famasul e do comércio.

Paulo Fernandes, Subcom

Fotos: Chico Ribeiro