Georgia (EUA) registra 2.236 novos casos covid-19; Turquia tem pico de infecções

O Estado americano da Georgia registrou nesta terça-feira, 25, 2.236 novos casos de covid-19 em 24 horas, segundo dados do Departamento de Saúde Pública local. Em todo o Estado, o total de casos é de 258.354 casos confirmados e 5.262 mortes, de acordo com as autoridades de saúde.

Os Estados Unidos registraram, desde o início da pandemia do novo coronavírus, o total de 5.769.024 milhões contaminações confirmadas, sendo o país com o maior número absoluto de casos de covid-19, seguido por Brasil (3.622.861 casos) e Índia (3.167.323).

Na Turquia foi registrado o maior número de casos diários de covid-19 desde meados de junho, segundo o governo turco. Nas últimas 24 horas foram identificados 1.502 novos casos da doença confirmados no país, totalizando 261.194, com 6.163 mortes desde o início da pandemia. O governo turco divulgou que passará a proibir comemorações em 14 províncias após divulgação dos dados.

Na Itália as autoridades de saúde registraram 519 novos casos de covid-19 e quatro mortes nas últimas 24 horas. De acordo com a assessoria de imprensa do ministério da saúde, aproximadamente 50% das novas infecções de covid-19 foram contraídas durante as férias de verão, em todo o país e no exterior, principalmente entre jovens adultos. O número total de mortos na Itália, segundo dados do ministério da saúde italiano, é de 35.445. Desde o início da pandemia o país registrou total de 261.174 casos de covid-19 confirmados.

Reinfecção

A televisão pública da Holanda, a NOS, anunciou hoje que dois pacientes europeus, um no país e outro na Bélgica, foram infectados duas vezes pelo novo coronavírus, segundo virologistas. O caso acontece após anúncio de que um homem de 33 anos em Hong Kong foi infectado pela covid-19 duas vezes este ano, de acordo com estudo preliminar.