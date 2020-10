Furacão Delta deve chegar ao México nas próximas horas

Pescadores removem barcos na preparação para a chegada do Delta - (Foto: Alonso Cupul/EFE)

O furacão Delta deve chegar à península de Yucatán, no México, nas próximas horas, alerta o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. "Há risco de vida. Agora é o momento de estar em seu abrigo", diz o órgão, em publicação feita no Twitter na manhã desta quarta-feira, dia 7. Nascido no Golfo do México e provavelmente chegando ao solo pela primeira vez ainda hoje, o Delta deve atingir o território americano entre o fim de semana e o início da próxima semana, estima o NHC.