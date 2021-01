Funtrab oferece 50 vagas de empregos, estágios e vagas exclusivas para PcD para candidatos sem experiência  

A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) está com 50 oportunidades destinadas a candidatos sem experiência, dentre as quais destaca empregos, estágios e vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Os salários variam de R$1.100 a 2 mil reais, com registro na Carteira de Trabalho. Para quem está cursando faculdade, há duas vagas de estágio nas respectivas áreas sendo: auxiliar contábil (bolsa-auxílio de 600 reais) e psicólogo do trabalho (bolsa-auxílio de 800 reais). Confira as ocupações e número de vagas:

· Agente de pátio(1 vaga) · Ajudante de classificador de madeira(2 vagas) · Ajudante de serralheiro (2 vagas) · Auxiliar contábil(1 vaga - estágio) · Auxiliar de armazenamento (3 vagas) · Auxiliar de cozinha (1 vaga) · Auxiliar de depósito (8 vagas) · Auxiliar de limpeza (2 vagas, exclusivas para PcD) · Auxiliar de mecânico de autos (2 vagas) · Auxiliar de mecânico de autos (1 vaga) · Classificador de couros (2 vagas) · Eletromecânico de manutenção de elevadores (1 vaga) · Empregado doméstico nos serviços gerais (1 vaga) · Mecânico de motor a diesel (1 vaga) · Operador de caixa (3 vagas) · Operador de caixa, exclusiva para PcD (1 vaga) · Promotor de vendas (10 vagas) · Psicólogo do trabalho (estágio - 1 vaga) · Técnico de enfermagem (4 vagas) · Vendedor pracista (3 vagas)

Para evitar filas e aglomerações, a Funtrab disponibilizou o aplicativo para agendamento de atendimento. Baixe no celular o aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores”. Veja os links para download do aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores”:

IOS: https://apps.apple.com/us/app/ms-contrata-p-trabalhadores/id1544791407

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.bluetrix.contratamais

Os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas. Das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Cláudia Yuri, Funtrab

Foto: Divulgação