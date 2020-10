Funtrab oferece 465 vagas de emprego, com oportunidades que chegam em até R$ 3 mil de salário

A agência fica no Centro de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibiliza para hoje (29) 465 vagas de emprego em Campo Grande. Quem tiver interesse é necessário ir o quanto antes, pois as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento sem aviso prévio.

As vagas que merecem destaque são de:

Capataz (1 vaga) – Ter no mínimo, seis meses de experiência comprovada em carteira, ensino fundamental incompleto. A função será para administrar fazenda e funcionários. Além do salário de R$ 3 mil, o empregador oferece moradia e outros benefícios.

Desenhista projetista mecânico (1 vaga) – Ter ensino médio completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada. Ter formação técnica em mecânica e ter conhecimento e curso em desenho de Autocad 2D ou curso de Desenho Técnico (pode ser de leitura e interpretação). A remuneração mensal é de R$ 3 mil, com direito ao vale-transporte, refeição no local e outros. O expediente é de segunda a sexta, das 7h às 17h e sexta até as 16h.

Mecânico eletricista de automóveis (1 vaga) - Ter no mínimo, seis meses de experiência comprovada em carteira, pode ter ensino fundamental incompleto, para trabalhar com veículos em geral. Precisa ter experiência na função e em injeção eletrônica. O salário é de R$ 3 mil com o vale-transporte já incluído.

Pintor de automóveis (1 vaga) - Ter no mínimo, seis meses de experiência comprovada em carteira, ensino fundamental completo. A função é analisar e preparar as superfícies a serem pintadas. A remuneração é de R$ 3 mil, com direito ao vale-transporte, refeição no local e outros.

Pizzaiolo (1 vaga) - Ter ensino médio completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada. A vaga é para pizzaiolo-chefe. Precisa saber fazer tudo sobre pizzaria: bater massa, assar, montar e ter experiência em forno a lenha. Levar referências de outros empregos. A empresa fica no Jardim Petrópolis, precisa ter condução própria, pois no horário de saída não tem transporte público. Além do salário de R$ 3 mil, há ajuda de custo e outros benefícios.

Os interessados devem comparecer à Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2.773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30. Das 13h30 às 17h30 o atendimento é para o Seguro-Desemprego. É obrigatório o uso de máscara.