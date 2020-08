Funtrab inaugura Casa do Trabalhador de Chapadão do Sul 

O diretor-presidente da Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), Marcos Derzi, e o prefeito João Carlos Krug, inauguraram nesta segunda-feira (10), em Chapadão do Sul, a 33ª Casa do Trabalhador no Estado. .

A Casa foi implantada com recursos do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul e proporcionará mais capilaridade do Sistema Público de Emprego de Mato Grosso do Sul e maior integração com as políticas locais de desenvolvimento econômico e social. A Casa do Trabalhador está localizada na Avenida Onze, nº 1.000, Centro.

De acordo com o diretor-presidente da Funtrab a implantação das Casas do Trabalhador é uma iniciativa pioneira desenvolvido em parceria com o Governo Federal e Governo do Estado. Marcos Derzi destacou que a implantação da Casa trará benefícios para a população que procura emprego, Seguro-Desemprego, qualificação profissional, Carteira de Trabalho e para os empresários que disponibilizam vagas de trabalho. “Aqui temos um conjunto de serviços que padronizam de forma eficaz as políticas públicas de trabalho e emprego e vai facilitar a vida do cidadão que tinha que se deslocar para as cidades vizinhas em busca desses serviços”, pontuou.

O prefeito João Carlos Krug, parabenizou à Sedema pela iniciativa e agradeceu ao Governo do Estado, por meio da Funtrab, por acreditar e investir no município de Chapadão do Sul.

Estiveram presentes na inauguração a primeira dama e secretária de Assistência Social, Maria das Dores Zocal Krug, o secretário de Desenvolvimento e Meio Ambiente (Sedema), Felipe Augusto Scorsatto Batista, o presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE), Vilmar Zimpel Júnior, os empresários Fábio Nogueirol e Lucimar Filippi, 1º secretário e tesoureira, respetivamente, equipe da Funtrab e servidoras da Casa do Trabalhador.

Os 32 municípios contemplados com as Casas foram Três Lagoas, Ponta Porã, Aquidauana, Corumbá, Sidrolândia, Maracaju, Ivinhema, Batayporã, Costa Rica, Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Caarapó, Eldorado, Jardim, Nova Alvorada do Sul, Miranda, Naviraí, Coxim, Iguatemi, Nova Andradina, Aparecida do Taboado, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Dourados, Itaquiraí, Guia Lopes da Laguna, Bataguassu, Paranaíba, São Gabriel do Oeste, Cassilândia, Sonora e Amambai.

Cláudia Yuri, Funtrab

Foto: Divulgação