Funtrab disponibilizou quase 9 mil vagas para Pessoas com Deficiência em 2020

Foto: Divulgação/Assessoria

A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza o setor de serviço social para atender os trabalhadores com dificuldades de inserção no mercado de trabalho, tais como, Pessoas com Deficiência (PcD), idosos, menor aprendiz, dentre outros.

No setor são duas assistentes sociais que realizam o serviço de flexibilização da intermediação de mão de obra, quando necessário faz contato com os empregadores para interceder pelos trabalhadores com mais dificuldade de empregabilidade.

Em 2020 a Funtrab ofereceu 24.470 vagas de empregos, com 8.744 para PcD nas 33 agências de empregos no MS, as de PcD equivalem 35.76% das vagas oferecidas, nas deficiências auditiva com 1.803 oportunidades, física (5.030), visual (97), múltipla (1.814).

A Lei n° 8.213/91 estabelece a reserva legal com cotas para PcD nas vagas de empregos, as empresas que possuem entre 100 ou mais funcionários devem reservar 2% a 5% das vagas para Pcd.

O diretor-presidente da Funtrab Marcos Derzi, reforça a importância do setor de serviço social, “ é o nosso papel como agência pública atender bem todos os trabalhadores, mas oferecemos um serviço especializado na inserção das pessoas com mais dificuldades, destacou.

O trabalhador Douglas de Morais, veio no setor de serviço social em busca de uma oportunidade de emprego registrado em Carteira de Trabalho, ficou deficiente aos 18 anos com a perda de parte da perna esquerda, deficiência de membro inferior e usa prótese, procura vaga na área de serviços.